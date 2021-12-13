لافروف وعبد اللهيان يؤكدان تصميم روسيا وإيران على إحياء الاتفاق النووي

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، مؤكدين التصميم على "إعادة الصفقة بشكلها الأصلي المتوازن".

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف وعبد اللهيان أجريا، اليوم الاثنين، بمبادرة من الطرف الإيراني، اتصالا هاتفيا ركزا فيه "الاهتمام الأساسي على القضايا الحيوية المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق حول برنامج إيران النووي في سياق استئناف العملية التفاوضية في فيينا يوم 29 نوفمبر".

وأفاد البيان بأن "كلا الطرفين أكدا التصميم المشترك على إحياء الصفقة النووية بشكلها الأصلي المتوازن، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وشدد لافروف وعبد اللهيان، حسب البيان، على أن "هذا هو السبيل الصائب الوحيد لضمان رعاية حقوق ومصالح كل الأطراف المشاركة في الاتفاقات الشاملة".

كما بحث وزيرا الخارجية الروسي والإيراني عددا من القضايا الحيوية للأجندتين الثنائية والدولية.

المصدر: RT