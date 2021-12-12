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إيران بعد مشاورات مع روسيا والصين: سنواصل العمل الجاد للتوصل إلى صفقة جيدة

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إيران بعد مشاورات مع روسيا والصين: سنواصل العمل الجاد للتوصل إلى صفقة جيدة
twitter/ @Bagheri_Kani
مشاورات بين إيران وروسيا والصين على هامش مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.
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أكد رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، علي باقري كني، بعد مشاورات مع الطرفين الروسي والصيني، أن بلاده ستواصل العمل من أجل التوصل إلى "صفقة جيدة".

وقال باقري، في تغريدة نشرها مساء الأحد: "أجريت ظهر اليوم لقاء بناء ومثمرا مع كبيري المفاوضين الروسي والصيني. شاركنا أفكارنا حول كيفية المضي قدما كما نسقنا مواقفنا حول عدد من القضايا. سنواصل عملنا المكثف والجاد من أجل التوصل إلى صفقة جيدة".

وفي وقت سابق أعلن باقري في تصريحات تلفزيونية عدة أنه متفائل من سير المفاوضات التي قال إنها تجري في أجواء إيجابية وشهدت "تقدما جيدا".

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لكنه اتهم في الوقت ذاته الدول الأوروبية الـ3 المشاركة في المفاوضات، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأنها "تتقاعس عن التقدم بأي مبادرات لإنهاء الخلافات إزاء رفع العقوبات".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: RT

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