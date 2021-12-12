إيران بعد مشاورات مع روسيا والصين: سنواصل العمل الجاد للتوصل إلى صفقة جيدة

أكد رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، علي باقري كني، بعد مشاورات مع الطرفين الروسي والصيني، أن بلاده ستواصل العمل من أجل التوصل إلى "صفقة جيدة".

وقال باقري، في تغريدة نشرها مساء الأحد: "أجريت ظهر اليوم لقاء بناء ومثمرا مع كبيري المفاوضين الروسي والصيني. شاركنا أفكارنا حول كيفية المضي قدما كما نسقنا مواقفنا حول عدد من القضايا. سنواصل عملنا المكثف والجاد من أجل التوصل إلى صفقة جيدة".

This afternoon I held a constructive & fruitful meeting with Russian & Chinese chief negotiators.



We shared ideas about how to proceed & also coordinated our positions about several issues.



We will continue our intensive & serious engagement to reach a good deal. https://t.co/BqEQJCUuTa — علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) December 12, 2021

وفي وقت سابق أعلن باقري في تصريحات تلفزيونية عدة أنه متفائل من سير المفاوضات التي قال إنها تجري في أجواء إيجابية وشهدت "تقدما جيدا".

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لكنه اتهم في الوقت ذاته الدول الأوروبية الـ3 المشاركة في المفاوضات، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأنها "تتقاعس عن التقدم بأي مبادرات لإنهاء الخلافات إزاء رفع العقوبات".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: RT