دول "G7" تدعو إيران إلى "وقف التصعيد النووي"

رحبت دول مجموعة "G7" باستئناف المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، داعية إياها إلى وقف "التصعيد" والاستفادة من فرصة التوصل إلى الصفقة.

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وقال وزراء الخارجية لدول "G7"، التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، في بيان أصدروه اليوم الأحد عقب اجتماع في ليفربول: "رحبنا باستئناف المفاوضات في فيينا حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وأكدنا من جديد أن إيران يجب عليها وقف تصعيدها النووي والاستفادة من فرصة التوصل إلى الصفقة الآن طالما لا يزال ذلك ممكنا".

وتستضيف فيينا الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: وكالات