فتح تحقيق أولي بعد اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق وانقلاب إحداهما
Reuters TT NEWS AGENCY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry35
أعلنت قوات خفر السواحل السويدية عن فتح تحقيق أولي في إهمال جسيم محتمل بحركة النقل البحري، بعد اصطدام سفينتي شحن ببحر البلطيق قبالة جزيرة دنماركية ، مما أدى إلى انقلاب إحدى السفن.
وفي بيان له، قالت قوات خفر السواحل: "يجرى بتوجيه من النيابة تحقيق أولي في اهمال جسيم في حركة النقل البحري".
وأشار البيان إلى أن السفن المشاركة في البحث عن اثنين على الأقل من الطاقم المفقود قد اتصلت بالسفينة المقلوبة لسحبها ومنع غرقها، مما سيمكن الغواصين من البحث عن أفراد الطاقم المفقودين.
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.