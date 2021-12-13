فتح تحقيق أولي بعد اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق وانقلاب إحداهما

أعلنت قوات خفر السواحل السويدية عن فتح تحقيق أولي في إهمال جسيم محتمل بحركة النقل البحري، بعد اصطدام سفينتي شحن ببحر البلطيق قبالة جزيرة دنماركية ، مما أدى إلى انقلاب إحدى السفن.

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وفي بيان له، قالت قوات خفر السواحل: "يجرى بتوجيه من النيابة تحقيق أولي في اهمال جسيم في حركة النقل البحري".

وأشار البيان إلى أن السفن المشاركة في البحث عن اثنين على الأقل من الطاقم المفقود قد اتصلت بالسفينة المقلوبة لسحبها ومنع غرقها، مما سيمكن الغواصين من البحث عن أفراد الطاقم المفقودين.

المصدر: "رويترز"