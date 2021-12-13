بوتين سيبحث مع نظيره الصيني الأربعاء المقبل قضايا عالمية وإقليمية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في اجتماع سيعقد عن بعد، أساسيات التعاون بين الجانبين وقضايا عالمية وإقليمية.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين، "في الـ 15 من ديسمبر الجاري، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ عبر تقنية الفيديو. وسيتم تلخيص نتائج العمل المشترك بشأن تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الصينية في عام 2021. كما سيتم مناقشة أولويات التعاون في المستقبل".

وأضاف البيان، "من المقرر أيضا تبادل وجهات النظر حول ملفات عالمية وإقليمية.

المصدر: نوفوستي