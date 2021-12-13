 
مباشر

صور أقمار صناعية تظهر استعداد إيران لإطلاق فضائي محتمل (صور)

أخبار العالم

صور أقمار صناعية تظهر استعداد إيران لإطلاق فضائي محتمل (صور)
MN/TP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxz0

كشفت صور أقمار صناعية أن إيران ربما تستعد لإطلاق صاروخ نحو الفضاء، فيما تتواصل المفاوضات في فيينا بشأن اتفاقها النووي المتداعي مع القوى العالمية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابز إنك" يوم السبت، وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، نشاطا بقاعدة الإمام الخميني الفضائية في السهوب الصحراوية بمحافظة سمنان، على مسافة نحو 240 كيلومترا جنوب شرق طهران.

وظهرت مركبة دعم متوقفة بجانب قنطرة بيضاء عملاقة عادة ما يكون بها صاروخ على منصة الإطلاق، وكانت مركبة الدعم هذه ظهرت في صور أقمار صناعية أخرى في الموقع قبيل عمليات إطلاق.

كما أظهرت الصور رافعة هيدروليكية مزودة بمنصة سكة حديدية شوهدت أيضا قبل عمليات إطلاق سابقة ويرجح استخدامها في نقل وتحريك صواريخ.

ويأتي الإطلاق المحتمل في وقت تعرض فيه وسائل الإعلام الحكومية قائمة بالأقمار الصناعية المخطط إطلاقها في إطار البرنامج الفضائي المدني لطهران، والذي عانى من سلسلة من عمليات إطلاق فاشلة.

كما تدير قوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية برنامجا خاصا موازيا، نجح في وضع قمر صناعي في المدار العام الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا