صور أقمار صناعية تظهر استعداد إيران لإطلاق فضائي محتمل (صور)

كشفت صور أقمار صناعية أن إيران ربما تستعد لإطلاق صاروخ نحو الفضاء، فيما تتواصل المفاوضات في فيينا بشأن اتفاقها النووي المتداعي مع القوى العالمية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابز إنك" يوم السبت، وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، نشاطا بقاعدة الإمام الخميني الفضائية في السهوب الصحراوية بمحافظة سمنان، على مسافة نحو 240 كيلومترا جنوب شرق طهران.

#Satellite images taken of #Iran's Imam #Khomeini spaceport by Planet Labs Inc. indicating space launch preparations. pic.twitter.com/ctgIvOiljD — Defcon Level Today | Current 2021 Alert Status Now (@Defcon_Level) December 12, 2021

وظهرت مركبة دعم متوقفة بجانب قنطرة بيضاء عملاقة عادة ما يكون بها صاروخ على منصة الإطلاق، وكانت مركبة الدعم هذه ظهرت في صور أقمار صناعية أخرى في الموقع قبيل عمليات إطلاق.

كما أظهرت الصور رافعة هيدروليكية مزودة بمنصة سكة حديدية شوهدت أيضا قبل عمليات إطلاق سابقة ويرجح استخدامها في نقل وتحريك صواريخ.

ويأتي الإطلاق المحتمل في وقت تعرض فيه وسائل الإعلام الحكومية قائمة بالأقمار الصناعية المخطط إطلاقها في إطار البرنامج الفضائي المدني لطهران، والذي عانى من سلسلة من عمليات إطلاق فاشلة.

كما تدير قوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية برنامجا خاصا موازيا، نجح في وضع قمر صناعي في المدار العام الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"