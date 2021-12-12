إصابة رئيس جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الجنوب إفريقية، اليوم الأحد، إصابة الرئيس سيريل رامابوسا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن أعراض المرض على الرئيس "طفيفة".

وأشارت الرئاسة إلى أن رامابوسا بدأ يشعر بالتوعك بعد مغادرته مراسم تكريم نائب الرئيس السابق بمدينة كيب تاون في وقت سابق من اليوم.

وأضافت أن "الرئيس، الذي تم تطعيمه بالكامل، يخضع للحجر الذاتي في كيب تاون وقد فوّض جميع المسؤوليات إلى نائبه ديفيد مابوزا لمدة أسبوع".

المصدر: RT