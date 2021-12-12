مركبة فضاء روسية تتزين برسوم أطفال أفارقة مرضى بالسرطان

أفادت رئيسة صندوق "Unity" الخيري، أليونا كوزمينكو، بأن مركبة فضائية روسية ستتوجه إلى محطة الفضاء الدولية، ستزين برسوم أطفال يعانون من أمراض السرطان بمستشفى عاصمة زامبيا، لوساكا.

وقالت كوزمينكو: "صور مرضى قسم الأورام للأطفال في زامبيا بدعم من رائد الفضاء الروسي، سيرغي كودسفيرتشكوف وأعضاء فريق الصندوق، سيرسمون على الورق أحلامهم التي ستزين سفينة فضائية روسية".

من جانبه قال الطبيب لويس باندا من هذا المستشفى: "إن مشاركة الصندوق في إنشاء رسوم تظهر أحلام الأطفال حول الفضاء أصبح قسطا لنا في حماية الأطفال المعانين من أمراض السرطان. كان الأطفال مليئين بالحياة بعد مشاهدة مقطع فيديو لرحلة رائد الفضاء (الروسي) إلى محطة الفضاء الدولية، وعلموا أن رسومهم ستوضع على متن مركبة فضائية يمكن أن تطير أيضا إلى محطة الفضاء الدولية، فترك هذا أثرا لا يمحى على حياتهم وجلب الأمل في الشفاء".

وذكرت كوزمينكو أن زامبيا أصبحت دولة ثالثة، بالإضافة إلى صربيا وروسيا، انضمت إلى مشروع "صاروخ" الفني. وتم إطلاقه بالصندوق الخيري بالتعاون مع مؤسسة "روسكوسموس" الروسية في يونيو عام 2021. وفي إطار هذا المشروع تجرى في بلدان مختلفة محاضرات علاج السرطان بالفن في مراكز أورام الأطفال، للتوعية بمشكلة أورام سرطان الأطفال ومساعدة المرضى.

وسبق أن أرسل الصندوق بالتعاون مع مؤسسة "روسكوسموس" إلى محطة الفضاء الدولية بدلة الفضاء "الحالم" ترك أطفال معانون من أمراض السرطان رسومهم عليها. وشارك في هذا المشروع أطفال من زامبيا أيضا.

المصدر: نوفوستي