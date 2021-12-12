بوتين يعزي بايدن بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب ولايات أمريكية

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية لنظيره الأمريكي، جو بايدن، بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب كنتاكي وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى وخلف دمارا وعددا كبيرا من الضحايا.

وجاء في البرقية : "الرئيس الأمريكي، أرجو أن تتقبل تعازي الحارة بضحايا الإعصار الذي ضرب كنتاكي وعدد من الولايات الأمريكية الأخرى".

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وشدد الرئيس في البرقية على أن "روسيا تشارك أحزان أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة"، معربا عن أمله في التعافي السريع للمصابين والتغلب على تداعيات الإعصار.

وضربت الأعاصير عددا من الولايات الأمريكية يوم أمس، بما في ذلك إلينوي وميسوري وأركنساس وكنتاكي وتينيسي. وخلفت أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى فضلا عن عشرات المفقودين.

المصدر: نوفوستي