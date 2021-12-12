 
مباشر

ترامب ينتقد قمة بايدن وبوتين الأخيرة

أخبار العالم

ترامب ينتقد قمة بايدن وبوتين الأخيرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxsg

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو في 7 ديسمبر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد
بيسكوف: بوتين وبايدن سيتناولان في اتصالهما اليوم موضوع عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين
بيسكوف: بوتين وبايدن سيتناولان في اتصالهما اليوم موضوع عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين

وقال ترامب في فلوريدا أمام مؤيديه: "لقد رأيته مع بوتين قبل يومين، وكنت مستاء للغاية". في الوقت نفسه، قال ترامب إنه لا يريد أن يقول إن "بايدن غير كفء".

ولم يوضح ترامب ما كان يقصده بالضبط عند الحديث عن الإجتماع الإفتراضي بين بوتين وبايدن، علما أنه لم يتم سوى عرض لقطات من بداية الإجتماع الذي تم بين الرئيسين عبر الفيديو.

وسبق لترامب أن وصف الاتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي، بأنه "مباراة غير متكافئة" بالنسبة لواشنطن.

يذكر أن بوتين وبايدن عقدا اجتماعا تم عن طريق الفيديو في السابع من الشهر الحالي، امتد لمدة ساعتين، ناقشا خلاله الوضع في أوكرانيا، والأمن السيبراني، والاتفاق النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا