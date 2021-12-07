بيسكوف: بوتين وبايدن سيتناولان في اتصالهما اليوم موضوع عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن سيتناولان في اتصال بينهما، اليوم الثلاثاء، عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين.

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وقال بيسكوف في حديثه لـ "القناة الأولى" الروسية إنه سيتم خلال هذا الاتصال الذي سيعقد عن طريق الفيديو، بحث "العلاقات الثنائية بشكل عام"، بما في ذلك "عمل بعثاتنا الدبلوماسية وإلى آخره. كل هذا لا يزال يبدو وكأنه في أزمة كبيرة".

وأشار إلى وجود ضرورة "لمراجعة اتفاقيات جنيف"، مضيفا أنه "من المهم جدا فهم المكان الذي يعمل فيه المنفذون بشكل كامل وأين يعتبر إجراء الحوار ضروريا وقد تم تنظيمه بالفعل، وأين لا يزال من الضروري تعويض التأخر".

المصدر: تاس