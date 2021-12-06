الكرملين يكشف تفاصيل إجراء قمة بوتين وبايدن يوم 7 ديسمبر

كشف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية تفاصيل عن الطريقة التي ستجري بها القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يوم 7 ديسمبر.

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وأوضح بيسكوف في تصريح للصحفيين أن القمة الروسية الأمريكية يوم 7 ديسمبر لن تبث بشكل مباشر، ومن المخطط أن يجري عرض اللقطات الأولى للقاء الذي سيتم عن طريق الفيديو، وعقب ذلك سيكون اجتماع الزعيمين مغلقا.

وقال المتحدث باسم الكرملين بهذا الشأن: "لن يكون هناك بث مباشر. أعتقد أن اللقطات الأولى للتواصل لا بد منها. بالطبع ستكون تلك اللقطات الأولى فقط، فيما ستجرى جميع الاتصالات بشكل مغلق".

وفي معرض إجابته على سؤال حول الوقت المتوقع لبدء المحادثات، قال بيسكوف: "حوالي الساعة السادسة مساء (بتوقيت موسكو)"، مضيفا قوله: "نعتقد أن هذا سيكون مؤتمر فيديو شاملا ومطولا بما فيه الكفاية، وسيكون مؤتمرا بواسطة اتصالات فيديو آمنة. نعتقد أنها ستكون طويلة زمنيا".

كما علق على موضوع مشاركة وفود في القمة، وقال بيسكوف بهذا الشأن: "نحن نعني أن هذه ستكون محادثة بين الرئيسين مباشرة، ولا أستطيع أن أقول من سيكون بجانب الرئيس بايدن"، مضيفا أن بوتين قبل كل مفاوضات هامة، "يتواصل بالوزراء المعنيين ورؤساء الإدارات... جميع الشخصيات المنخرطة في علاقاتنا الثنائية، هم على اتصال دائم بالرئيس الروسي".

وبشأن المواضيع التي ستبحث في هذه القمة، قال بيسكوف إن بوتين وبايدن سيناقشان التوترات حول أوكرانيا وتقدم الناتو إلى حدود الاتحاد الروسي ومبادرة الزعيم الروسي بشأن الضمانات الأمنية، و"سيكون من الضروري مناقشة كيفية تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في جنيف، والمضي إلى الأمام، ومعرفة ما يتم تنفيذه بالكامل، الأمر الذي يتطلب جهودا إضافية. وبالطبع، العلاقات الثنائية التي لا تزال في حالة مؤسفة".

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن الضمانات الأمنية لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، وأن "الضمانات لا تكون إلا متبادلة"، مشيرا إلى إن "الرئيس بوتين هو السياسي الذي يصر على أن تكون العلاقات الثنائية ذات طبيعة عادلة ومحترمة متبادلة".

المصدر: تاس