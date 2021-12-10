رغم قوائمها السوداء.. واشنطن تسمح بتدفق التحويلات المالية إلى أفغانستان

سمحت واشنطن بتدفق التحويلات المالية للأفراد إلى أفغانستان، وبما يشمل المعاملات التي تكون "طالبان" أو "شبكة حقاني"، المدرجتين على قائمة أمريكية سوداء، طرفين فيها.

وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما يسمح بتلك المعاملات التي تُعتبر عابرة وضرورية لمرور تحويلات الأفراد غير التجارية إلى أفغانستان بما في ذلك عبر المؤسسات الادخارية الأفغانية.

ويوفر ذلك الترخيص الحماية للقائمين بالتحويل، والمؤسسات المالية من العقوبات الأمريكية على طالبان، في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمة إنسانية متعمقة وانهيارا اقتصاديا.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخزانة إنه يجري تطبيق الترخيص الذي يضفي الصفة الرسمية على توجيه صادر إلى المؤسسات المالية وذلك في محاولة لضمان إمكانية أن يواصل الأشخاص إرسال المبالغ التي تدعم أسرهم في أفغانستان.

وتمثل التحويلات من أفراد الأسر والأصدقاء شريان حياة ضروريا لكثير من الأفغان الذين يكابدون لشراء الطعام وتوفير النفقات الأخرى وسط أزمة اقتصادية زادت حدتها بعد سيطرة طالبان على البلاد.

المصدر: "رويترز"