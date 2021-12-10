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أستراليا تستبدل أسطولها الكامل من المروحيات القتالية الأوروبية بأكثر من 50 مروحية أمريكية

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أستراليا تستبدل أسطولها الكامل من المروحيات القتالية الأوروبية بأكثر من 50 مروحية أمريكية
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية أنها ستستبدل أسطولها الكامل من طائرات الهليكوبتر الأوروبية من طراز "تايبان" بـ40 طائرة من نوع "بلاك هوك" و12 من نوع "سي هوكس" من الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، أن الجيش والبحرية سيتخلصان من طائرات "MRH-90 Taipans" البالغ عددها 47 والتي كانت تعمل منذ عام 2007.

تأتي هذه الخطوة للتخلي عن المروحيات القتالية الأوروبية التي دخلت الخدمة في عام 2007، ومنذ ذلك الحين أنفقت وزارة الدفاع الأسترالية ما يقرب من 5.3 مليار دولار على إصلاحها وصيانتها.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت أستراليا، انسحابها رسميا من صفقة شراء غواصات من فرنسا، وإطلاق شراكة أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وقالت إنها ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

ووقعت أستراليا اتفاقية مع فرنسا سنة 2016، تنص على بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة التقليدية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج، الذي كانت المجموعة البحرية الفرنسية مسؤولة عنه، 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو).

المصدر: تاس

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