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بلينكن يلتقي بغانتس في واشنطن

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بلينكن يلتقي بغانتس في واشنطن
Reuters
وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، واشنطن 3 يونيو 2021
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أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، بأن وزير الخارجية، أنطوني بلينكن التقى بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس ، في واشنطن.

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وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ونشر على موقعها الرسمي على الإنترنت: "التقى وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكين بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم. وناقشا مجموعة من الموضوعات الإقليمية والأمنية، بما في ذلك إيران والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل"

وأضاف: "كرر الوزير بلينكين إيمان الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش بأمان والتمتع بتدابير متساوية من الحريات والازدهار والديمقراطية.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

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