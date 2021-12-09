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البنتاغون: الولايات المتحدة وإسرائيل ستبحثان أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

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البنتاغون: الولايات المتحدة وإسرائيل ستبحثان أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار
البنتاغون
المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.
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أكد البنتاغون أن مسؤولين أمريكيين سيبحثون مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بواعث القلق المشتركة إزاء إيران، لكنه رفض التعليق على احتمال مناورات مشتركة ضدها.

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وأوضح المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تصريح صحفي، أن المحادثات مع غانتس، الذي يزور الولايات المتحدة، ستجري في وقت لاحق من الخميس وستركز على "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

لكن كيربي أحجم الرد بشكل مباشر على سؤال حول تقرير نشرته وكالة "رويترز" عن مناقشات حول إمكانية إجراء تدريبات عسكرية أمريكية إسرائيلية تركز على إيران.

وصرح في هذا السياق: "أعرف أن هناك اهتماما بتقرير معين لرويترز. سأقول لكم إننا نجري بشكل دوري تدريبات وتمرينات مع شركائنا الإسرائيليين، ولا شيء لأعلنه اليوم".

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" قد نقل أمس الأربعاء عن مسؤول أمريكي كبير أن من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء البلدين.

المصدر: "رويترز"

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