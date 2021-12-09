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موسكو تدعو واشنطن وتل أبيب لضبط النفس بشأن مناوراتهما العسكرية على خلفية استئناف المفاوضات النووية

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موسكو تدعو واشنطن وتل أبيب لضبط النفس بشأن مناوراتهما العسكرية على خلفية استئناف المفاوضات النووية
Sputnik VLADIMIR TREFILOV
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ضبط النفس في ما يخص مناوراتهما العسكرية المتوقعة على خلفية استئناف المفاوضات النووية مع إيران.

وقال ريابكوف للصحفيين، يوم الخميس، إن "أي فعاليات تدريبية في مثل هذه المنطقة القابلة للانفجار، تحمل في طياتها مخاطر المزيد من التعقيد. وهذا أمر غير مرغوب فيه".

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وأضاف نائب الوزير: "الآن من المهم إبداء ضبط النفس والتركيز على المساعدة في عملية التفاوض التي استأنفت في فيينا بعد فترة توقف طويلة".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت بأن وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي قد يناقشان إجراء مناورات مشتركة "للتحضير لمواجهة إيران".

ويأتي ذلك على خلفية استئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني في فيينا يوم 29 نوفمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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