واشنطن: نحن وحلفاؤنا ملتزمون بعدم اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اتصال مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التزام واشنطن بعدم اتخاذ أي قرارات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض حول الاتصال بين بايدن وزيلينسكي أن "الرئيس بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة وحلفائنا الأوروبيين البالغ إزاء أعمال روسيا العدوانية تجاه أوكرانيا، وأكد بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات في حال استمرار التدخل العسكري".

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وأضاف البيان أن الرئيس "جدد التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وأكد الرئيس بايدن بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بمبدأ "لا قرارات أو مناقشات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن الزعيمين "دعيا روسيا إلى خفض التوترات واتفقا على أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لتحقيق تقدم ملموس بشأن تسوية النزاع".

وأكد بايدن "استعداد الولايات المتحدة لدعم الإجراءات لبناء الثقة وتفعيل تطبيق اتفاقيات مينسك ودعم صيغة نورماندي".

المصدر: RT