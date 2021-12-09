إصابة نائب رئيس وزراء أستراليا بكورونا في الولايات المتحدة

قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، اليوم الخميس، إنه أصيب بفيروس كورونا أثناء سفره للعاصمة الأمريكية واشنطن.

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وأضاف جويس، الذي تم تطعيمه تطعيما كاملا، في منشور على "فيسبوك" أنه كان يعاني من أعراض خفيفة وقرر إجراء الاختبار، وقال إنه سيبقى في عزلة ريثما يحصل على المزيد من النصائح.

وأوضح أن بقية أعضاء الوفد الذي رافقه جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية (أي غير مصابين).

وقال جويس لإذاعة "إيه بي سي نيو انغلاند": "أنا محبط للغاية لأنني سوف أحجز نفسي في غرفة بمفردي لمدة 10 أيام، لكن هذا جزء من العملية".

وأضاف مازحا أن الوجود وحده في الغرفة يقلقه أكثر من إصابته.

وقال للمحطة الإذاعية إن جزءا من عمله ينطوي على السفر والاجتماع مع نظرائه.

وتابع: "في الواقع أردت متابعة بعض هذه الأدوات المتعلقة بالإنترنت، ومحاولة الحصول على قوانين حماية أفضل عبر الإنترنت ومعرفة إلى أين وصلت الولايات المتحدة بهذا الشأن. لكن هكذا تحدث الأمور السيئة".

ولم يتضح على الفور نوع المتحور من فيروس كورونا الذي أصيب به جويس.

وقبل وصوله إلى الولايات المتحدة، سافر جويس إلى لندن والتقى بكبار المسؤولين هناك في إطار رحلة استغرقت 10 أيام لمناقشة خطط حكومته لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.

وخضع اثنان من وزراء الحكومة البريطانية، هما وزير العدل دومينيك راب، ووزير النقل غرانت شابس، للعزل من تلقاء نفسيهما انتظارا لنتائج اختبارات "بي سي آر" بعد لقائهما في وقت سابق من هذا الأسبوع مع جويس.

المصدر: "أسوشيتد برس"