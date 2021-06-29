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تغريم نائب رئيس الوزراء الأسترالي لظهوره في مكان عام من دون قناع

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تغريم نائب رئيس الوزراء الأسترالي لظهوره في مكان عام من دون قناع
Reuters
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أفادت محطة "إي بي سي" الأسترالية أن نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، فرضت عليه غرامة قدرها 200 دولار أسترالي، لانتهاكه لوائح مكافحة جائحة فيروس كورونا.

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ويعادل المبلغ الذي خسره نائب رئيس الوزراء الأسترالي بسبب عدم التزامه بارتداء القناع الطبي، 150 دولارا أمريكيا،

وأفادت المحطة التلفزيونية الأسترالية بأن جويس كان في مكان عام من دون قناع، وحين رأى أحد المواطنين ذلك أبلغ الشرطة التي حضرت بدورها على الفور لتغريم المخالف، فيما ذكرت الشرطة أن جويس وافق على دفع الغرامة.

المصدر: نوفوستي

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