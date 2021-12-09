فريدمان: لا ينبغي على تل أبيب الاعتماد على واشنطن عندما يتعلق الأمر بإيران

قال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إنه لا ينبغي على تل أبيب الاعتماد على واشنطن عندما يتعلق الأمر بإيران، في وقت صعد فيه المسؤولون الإسرائيليون خطابهم ضد طهران.

وقال فريدمان الذي شغل منصب مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إسرائيل في مقابلة بثتها القناة 12 الإسرائيلية: "في الوقت الحالي، أعتقد أن إسرائيل يجب ألا تعتمد على أمريكا التي لديها نفس الآراء التي لدى إسرائيل"، مضيفا: "عليك أن تثق بنفسك، لا في السياسة".

وأوضح أن "ترامب لا يريد الدخول في حرب مع إيران، وإن استراتيجية إدارته ضد إيران كانت بسحق النظام بالعقوبات. وأعتقد أنه كان سينجح لو بقيت إدارته"، معتبرا أن "الاستراتيجية الإيرانية بحلول عام 2019 كانت انتظار الانتخابات الأمريكية 2020 والأمل في الأفضل".

وأضاف: "كان رأي الإيرانيين أنه إذا فاز بايدن فهو حريص على العودة إلى الاتفاق النووي.. لقد أقاموا رهانا، ولسوء الحظ، ربحوا".

ورفض فريدمان الإفصاح عما إذا كانت إدارة ترامب قد استعدت لعمل عسكري ضد إيران، وقال: " ما يمكنني قوله أنه تم البحث في جميع الخيارات".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"