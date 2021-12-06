نتنياهو: على إسرائيل الاعتماد على نفسها ضد المشروع النووي الإيراني

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إنه في حال إحجام واشنطن عن تهديد إيران بشن حملة عسكرية ضدها، فعلى إسرائيل أن تشن هذه الحملة دون الإعلان عنها مسبقا.

وخلال جلسة كتلة حزب الليكود في الكنيست، قال نتنياهو إنه "لولا المساعي التي بذلتها حكومته في هذا المضمار لكانت طهران قد امتلكت ترسانة للقنابل النووية"، منتقدا الحكومة الحالية على تقاعسها في ممارسة الضغوط اللازمة لحمل طهران على التخلي عن برنامجها النووي.

وقال: "في حال لا تريد الولايات المتحدة تهديد إيران بشن حملة عسكرية ضدها لإجبارها على التنازل عن طموحاتها النووية فيجب على إسرائيل أن تفعل هي ذلك ودون الإعلان مسبقا ودون إبلاغ واشنطن بنيتها هذه".

وأضاف: "الاتفاق الوحيد الذي يمكن أخذه بالحسبان مع إيران يجب أن يشمل ضمانات بنزع قدراتها النووية".

المصدر: "مكان"