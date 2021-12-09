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دعوات في إيران لإغلاق مضيق هرمز

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دعوات في إيران لإغلاق مضيق هرمز
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دعا حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان المحسوبة على التيار المتشدد، إلى إغلاق مضيق هرمز، منوها بأن الشعب الإيراني يؤيد هذا الإجراء.

وكتب حسين شريعتمداري في صحيفة كيهان: "إغلاق مضيق هرمز أمام دول مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو حق غير قابل للنقاش للجمهورية الإسلامية، ويجب ألا نتردد في استخدام هذا الحق الشرعي لبلدنا والتأكد من أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقدم على أي خطأ".

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المصدر: RT

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