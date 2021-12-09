بينس: سأقيم أي طلب من لجنة "6 يناير"

رفض نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بينس، الإفصاح عما إذا كان سيتعاون مع لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، قائلا إنه سيقيم أي طلبات يتم إرسالها إليه.

وقال بنس في تصريح من نيو هامبشير: "سنقيم أيا من هذه الطلبات فور ورودها".

TODAY: Asked whether he'll cooperate with the special congressional committee investigating the Jan. 6 storming of the U.S. Capitol, former VP @Mike_Pence - during a stop in New Hampshire - tells @AP@FoxNews that "we’ll evaluate any of those requests as they come" pic.twitter.com/IAeMqP6Zqo — Paul Steinhauser (@steinhauserNH1) December 8, 2021

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت المعلومات بأن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير كانت تتلقى "تعاونا كبيرا" من مارك شورت، رئيس موظفي بينس السابق، الذي لا يزال من بين أقرب مستشاري نائب الرئيس السابق.

وخلال هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، دعا بعض أنصار ترامب إلى "شنق بينس" لدوره في التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: The Hill