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بينس: سأقيم أي طلب من لجنة "6 يناير"

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بينس: سأقيم أي طلب من لجنة
Reuters
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رفض نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بينس، الإفصاح عما إذا كان سيتعاون مع لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، قائلا إنه سيقيم أي طلبات يتم إرسالها إليه.

وقال بنس في تصريح من نيو هامبشير: "سنقيم أيا من هذه الطلبات فور ورودها".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت المعلومات بأن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير كانت تتلقى "تعاونا كبيرا" من مارك شورت، رئيس موظفي بينس السابق، الذي لا يزال من بين أقرب مستشاري نائب الرئيس السابق.

وخلال هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، دعا بعض أنصار ترامب إلى "شنق بينس" لدوره في التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: The Hill

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