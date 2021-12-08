لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس ستسعى لاتهام مسؤول في إدارة ترامب

أعلنت لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس أنها ستسعى لتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس للرئيس السابق لإدارة كوادر البيت الأبيض مارك ميدوز، لرفضه المثول أمام المشرعين في إطار التحقيق.

وكان ميدوز قد رفض المثول أمام لجنة التحقيق التي تسعى للحصول على معلومات حول عمل الإدارة الأمريكية السابقة.

واعتبر ميدوز استدعاءه للإدلاء بالشهادة غير شرعي. وقال محاميه إن موكله قد يقدم الردود على أسئلة المشرعين بشكل خطي.

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يذكر أن أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس يوم 6 يناير الماضي في اليوم الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات التي خسرها ترامب.

وأسفرت عملية الاقتحام عن مقتل عدة أشخاص. واستدعت لجنة التحقيق عددا من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب وحملته الانتخابية للاستجواب في إطار التحقيقات.

المصدر: تاس