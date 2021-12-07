مساعد ترامب السابق يرفض الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس حول اقتحام الكابيتول

رفض مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته أمام لجنة الكونغرس المشرفة على التحقيق في قضية اقتحام الكابيتول.

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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن جورج تيرفيليغر محامي ميدوز، قوله إن الأخير حاول خلال الأسابيع الماضية التوصل إلى اتفاق مع لجنة التحقيق.

وكشف أن موكله كان ينوي الإجابة شخصيا على أسئلة المشرعين المعنيين بالتحقيق، لكنه تخلى عن نيته هذه بسبب موقف اللجنة التي لم تستمع له حتى الخميس.

وتوقع تيرفيليغر أن يطلب أعضاء اللجنة من موكله كشف المعلومات التي تتعلق بعمل الإدارة الأمريكية السابقة، الأمر الذي يعتبره ميدوز غير مشروع ولم يستبعد تيرفيليغر مع ذلك أن يقدم ميدوز أجوبته على أسئلة اللجنة كتابيا.

وفي نوفمبر الماضي اتهم المستشار السياسي ستيفن بينون المسؤول عن استراتيجية البيت الأبيض السياسية في إدارة ترامب، بعدم احترام الكونغرس بسبب رفضه حضور جلسات الاستماع المنظمة من قبل اللجنة.

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وفي 6 يناير 2021 اقتحمت حشود من أنصار ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن لمنع تصديق أعضائه على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فوز الديمقراطي جو بايدن فيها.

وأثناء أعمال الشغب داخل المبنى قتلت الشرطة إحدى المتظاهرات، كما تم تسجيل وفيات منفردة نسبت "لحوادث صحية"، ووفاة أحد أفراد شرطة الكابيتول بعد انتهاء الاشتباكات في المبنى.

المصدر: "تاس"