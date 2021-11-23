لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي زعماء Proud Boys وOath Keepers

أصدرت لجنة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول 5 مذكرات استدعاء بحق زعماء الجماعات اليمينية المتطرفة المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن بين قادة الجماعات والأشخاص على صلة بهم، الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في قضية اقتحام الكابيتول، هنري تاريو الذي كان زعيما لجماعة Proud Boys وإيلمر ستوارت رودز رئيس جماعة Oath Keepers.

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يذكر أن أنصار ترامب، والعديد منهم من أنصار الجماعات اليمينين المتطرفة، اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق الكونغرس نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها ترامب ورفض الاعتراف بخسارته مدعيا بتزوير الانتخابات.

وبنتيجة عملية الاقتحام قتل 5 أشخاص وأصيب عدد من الآخرين.

وكانت اللجنة التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في تلك الأحداث قد أصدرت مذكرات استدعاء بحق العديد من مساعدي ومستشاري ترامب الحاليين والسابقين، وعدد من المسؤولين في إدارته وحملته الانتخابية للإدلاء بإفاداتهم.

المصدر: رويترز