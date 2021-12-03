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بينس: لن أتفق أبدا مع ترامب حول انتخابات 2020

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بينس: لن أتفق أبدا مع ترامب حول انتخابات 2020
Reuters
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تمسك نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس بقراره المصادقة على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، على الرغم من أن ذلك أثار حفيظة مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الذين دعوا إلى شنقه.

وقال بينس إنه يعرف "في صميم قلبه" أنه قام بالشيء الصحيح (بالتصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن).

وأضاف: "في يناير من العام 2017، أقسمت على دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه.. الكتاب المقدس يقول إن الشخص يجب أن يحافظ على يمينه حتى عندما يكون ذلك مؤلما.. وأنا أردت أن أحافظ على قسمي. وأعلم في صميمي أنه في ذلك اليوم، قمنا بواجبنا بموجب الدستور".

وتابع قائلا: "لا أعرف إذا ما كنت أنا والرئيس ترامب سنتفق حول وجهة النظر نفسها في ذلك اليوم، أو ما إذا كان العديد من المؤيدين سيوافقون على قراري في ذلك اليوم، لكنني أعلم أنني فعلت الشيء الصحيح".

يذكر أن ترامب ضغط يوم 6 يناير على ببينس لحجب التصديق على نتائج الانتخابات، على الرغم من أن دور نائب الرئيس في العملية هو دور شكلي فقط.

المصدر: "الإندبندنت"

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