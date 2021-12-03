بينس: لن أتفق أبدا مع ترامب حول انتخابات 2020

تمسك نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس بقراره المصادقة على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، على الرغم من أن ذلك أثار حفيظة مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الذين دعوا إلى شنقه.

وقال بينس إنه يعرف "في صميم قلبه" أنه قام بالشيء الصحيح (بالتصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها المرشح الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن).

EXCLUSIVE: @Mike_Pence on Jan 6th decision to certify election: “I don't know if President Trump and I will ever see eye to eye on that day or that many of our most ardent supporters will agree with my decision that day. But I know I did the right thing.” https://t.co/gPxP73kle7pic.twitter.com/wUMPmeeovM — David Brody (@DBrodyReports) December 2, 2021

وأضاف: "في يناير من العام 2017، أقسمت على دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه.. الكتاب المقدس يقول إن الشخص يجب أن يحافظ على يمينه حتى عندما يكون ذلك مؤلما.. وأنا أردت أن أحافظ على قسمي. وأعلم في صميمي أنه في ذلك اليوم، قمنا بواجبنا بموجب الدستور".

وتابع قائلا: "لا أعرف إذا ما كنت أنا والرئيس ترامب سنتفق حول وجهة النظر نفسها في ذلك اليوم، أو ما إذا كان العديد من المؤيدين سيوافقون على قراري في ذلك اليوم، لكنني أعلم أنني فعلت الشيء الصحيح".

يذكر أن ترامب ضغط يوم 6 يناير على ببينس لحجب التصديق على نتائج الانتخابات، على الرغم من أن دور نائب الرئيس في العملية هو دور شكلي فقط.

المصدر: "الإندبندنت"