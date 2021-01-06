ترامب يهاجم بنس: لم يتحلّ بالشجاعة المطلوبة لحماية بلادنا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس بعد أن أعلن الأخير رفضه إلغاء نتيجة الانتخابات التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": لم يتحل مايك بنس بالشجاعة اللازمة لفعل ما كان ينبغي فعله لحماية بلادنا ودستورنا، مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طلب منها التصديق عليها مسبقا... الولايات المتحدة تطالب بالحقيقة".

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

وكان ترامب قد قال إنه يأمل في أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات.

وأضاف: "على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه فعله هو أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات".

المصدر: RT