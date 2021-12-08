كندا تنضم للمقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو انضمام بلاده للمقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.

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وقال ترودو للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن كندا "لن ترسل ممثليها الدبلوماسيين إلى الألعاب الأولبمية والبارالمبية في بكين هذا الشتاء".

وأكد أن الرياضيين الكنديين سيشاركون في الألعاب التي ستقام في العاصمة الصينية بين 4 و20 فبراير المقبل.

وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن مقاطعتها الألعاب الولمبية الشتوية دبلوماسيا، احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

المصدر: تاس