بالفيديو.. رجل يتسلق شجرة الميلاد خارج مبنى "فوكس نيوز" ويشعل النار فيها

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا، قام بتسلق شجرة عيد الميلاد الموضوعة خارج مبنى مقر شبكة "فوكس نيوز" في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، ثم قام بإشعال النار فيها.

وأظهرت المقاطع المصورة التي تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب والدخان يتصاعدان من الشجرة، التي تقع في الساحة الخارجية من مقر الشبكة الرئيسي في وسط مانهاتن.

The Christmas tree outside of Fox News has caught on fire. pic.twitter.com/No7SVK0JeF — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) December 8, 2021

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل ولم يتسبب في أي إصابات، مشيرة إلى أن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما وضع رهن الاحتجاز لصلته بالحريق. لكن السلطات لم تحدد هويته ولم تقدم أي تفاصيل عن الحريق.

يذكر أن شجرة "All-American" التي يبلغ ارتفاعها 50 قدما، والتي قيل إنها تحتوي على 10000 قطعة زينة مزخرفة و100000 مصباح، أضيئت يوم الأحد الماضي.

JUST IN: @ShannonBream announces on @FoxNewsNight that Fox News's Christmas tree has caught fire outside their HQ on the Avenue of the Americas. pic.twitter.com/Ah0OUfTrlE — Curtis Houck (@CurtisHouck) December 8, 2021

المصدر: The Hill