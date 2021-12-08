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بالفيديو.. رجل يتسلق شجرة الميلاد خارج مبنى "فوكس نيوز" ويشعل النار فيها

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بالفيديو.. رجل يتسلق شجرة الميلاد خارج مبنى
الصورة ملتقطة من الفيديو
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اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا، قام بتسلق شجرة عيد الميلاد الموضوعة خارج مبنى مقر شبكة "فوكس نيوز" في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك، ثم قام بإشعال النار فيها.

وأظهرت المقاطع المصورة التي تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب والدخان يتصاعدان من الشجرة، التي تقع في الساحة الخارجية من مقر الشبكة الرئيسي في وسط مانهاتن.

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل ولم يتسبب في أي إصابات، مشيرة إلى أن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما وضع رهن الاحتجاز لصلته بالحريق. لكن السلطات لم تحدد هويته ولم تقدم أي تفاصيل عن الحريق.

يذكر أن شجرة "All-American" التي يبلغ ارتفاعها 50 قدما، والتي قيل إنها تحتوي على 10000 قطعة زينة مزخرفة و100000 مصباح، أضيئت يوم الأحد الماضي.

المصدر: The Hill

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