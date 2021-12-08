بوريس جونسون يواجه ضغوطات كبيرة بعد مقطع فيديو لاحتفاله بعيد الميلاد دون احترام إجراءات الحجر

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضغوطات كبيرة بعد ظهور مقطع فيديو يكشف أنه لم يحترم إجراءات الحجر التي فرضت العام الماضي، ونظم احتفالا بعيد الميلاد بمقر رئاسة الوزراء.

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ويأتي ذلك بسبب احتفال جونسون دون التقيد بإجراءات الحجر المفروضة آنذاك، في وقت كان ذلك ممنوعا على بقية المواطنين والعائلات البريطانية.

وتطالب المعارضة البريطانية بتحقيق في الموضوع، في حين أن بوريس جونسون الذي نفى الخبر سابقا واعتبره مجرد شائعات، اعترف ضمنيا في رده وقال "إن إجراءات التباعد والوقاية احترمت في تلك الليلة".

المصدر: RT