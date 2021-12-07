بعد عمله في توصيل الطعام.. وزير أفغاني سابق يعمل في شركة بألمانيا

حصل وزير الاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سادات على وظيفة جديدة في إحدى الشركات الناشئة في شرق ألمانيا، بعد أن ظل حتى فترة قصيرة يعمل في خدمة توصيل الطعام (ديلفري).

وأكد ماكسميليان شميت الرئيس التنفيذي لشركة "سيمبل بريث" بمدينة ماركرانشتيت شرقي ألمانيا يوم الاثنين أن سادات يعمل لدى الشركة منذ الأسبوع الماضي.

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وأوضح أن سادات يعمل بدوام كامل وهو مسؤول عن تشغيل المصنع والآلات 4 أيام في الأسبوع.

وتعتبر كمامات "إف إف بي 2" من منتجات شركة "سيمبل بريث"، كما تعتزم الشركة إنشاء مؤسسة جديدة تابعة لها تعمل في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف شميت أن "السيد سادات يباشر أعمال إنشاء المؤسسة الجديدة لمدة يوم في الأسبوع، ومن المنتظر أن يعمل اعتبارا من يناير المقبل بدوام كامل كمستشار فني للمؤسسة الجديدة".

وقال: "عرفت بقصته من وسائل الإعلام وكتبت إليه"، مشيرا إلى أنه لم يتوقع نجاح الأمر وأنه كان يتوقع أن شركة أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات وظفت سادات... نحن نضيع الكثير من الإمكانات في ألمانيا ولذلك فكرت في ضرورة منحه فرصة".

وكان سادات قال عن نفسه إنه أمضى سنوات عديدة يعمل خبيرا في قطاع الاتصالات صار بعدها جزءا من الحكومة الأفغانية برئاسة الرئيس الأفغاني أشرف غني.

واستقال سادات من الحكومة في 2018 بعد ضغوط من الدائرة اللصيقة بغني وذكر أنه وصل إلى ألمانيا عام 2020 ليعمل في قطاع الاتصالات.

المصدر: د ب أ