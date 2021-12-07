"بلومبرغ": زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوربية سيناقشون نتائج قمة بوتين بايدن عقب اختتامها

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن قادة وزعماء الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية سيناقشون نتائج محادثات القمة الروسية الأمريكية بعد اختتامها.

ويعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات مغلقة عبر الفيديو، تتناول عددا من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أمس الاثنين، أن "الرئيسين سيناقشان التوتر حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس فلاديمير بوتين للضمانات الأمنية".

المصدر: "تاس" + "بلومبرغ"