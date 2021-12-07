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بوتين يحدد "الخيار الصحيح"

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بوتين يحدد
Sputnik
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قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه على ثقة بأن العمل لصالح الشعب الروسي، يعتبر دائما الاختيار الصحيح.

وأضاف الرئيس بوتين، في مقابلة للفيلم الوثائقي "روسيا. التاريخ الحديث": "حتى عندما تتخذ قرارات الصعبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر، ولكن إذا كنت مقتنعا في نفسك بأنك على صواب، وأنك تتصرف حصرا لمصالح الشعب الروسي، فسيتبين في النهاية، أن هذا هو الخيار الصحيح".

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يشار إلى أن الفيلم المذكر، مخصص لبحث الأحداث المرتبطة بانهيار الاتحاد السوفيتي، وعواقبه في التسعينيات.

وذكر الرئيس بوتين أن، "بعض القوى في الغرب كانت تسعى ببساطة إلى انهيار الاتحاد الروسي".

المصدر: تاس

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