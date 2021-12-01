بوتين: سنتخذ إجراءات مناسبة للرد على الناتو

قال االرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا بصدد اتخاذ اجراءات عسكرية أمنية مناسبة للرد على استفزازات حلف الاطلسي.

وأكد بوتين في كلمته خلال مراسم قبول أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب، أكد الحاجة لضمانات قانونية بعدم توسع الحلف باتجاه حدود روسيا..

وقال إن خطوات موسكو العسكرية لا تهدد أحدا لكنها تأتي ردا على التهديدات قرب الحدود..