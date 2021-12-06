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بايدن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول

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بايدن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول
Reuters Kevin Lamarque
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد، الحداد لمدة أربعة أيام على وفاة السيناتور الجمهوري السابق بوب دول.

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وفاة السيناتور الأمريكي السابق بوب دول
وفاة السيناتور الأمريكي السابق بوب دول

وأمر بايدن في بيان له أمس الأحد بتنكيس علم البلاد في البيت الأبيض وكافة المباني العامة والمنشآت العسكرية والسفن البحرية في الداخل والخارج، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية، حتى غروب الشمس في 9 ديسمبر 2021.

وتوفي بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية، صباح الأحد عن 98 عاما.

وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.

المصدر: RT

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