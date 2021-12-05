وفاة السيناتور الأمريكي السابق بوب دول

توفي السيناتور السابق الجمهوري بوب دول الذي كان يعد من الوجوه البارزة في السياسة الأمريكية صباح الأحد عن 98 عاما.

وكان بوب دول من قدامى الحرب العالمية الثانية، خاض ثلاث مرات سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية، قبل أن ينطلق أخيرا في السباق إلى البيت الأبيض عام 1996 غير أنه هزم أمام بيل كلينتون.

وكتب "معهد إليزابيث دول" الذي يحمل اسم زوجته على "تويتر": "نعلن بقلب حزين وفاة السيناتور جوزيف دول باكرا هذا الصباح في نومه".

وأضاف المعهد أنه خدم الولايات المتحدة بوفاء مدى 79 عاما.

وقالت عائلة دول في بيان إن الولايات المتحدة خسرت أحد أبطالها، لقد خسرت عائلتنا صخرتها.

وأفاد بوب دول في فبراير بأنه مصاب بسرطان في الرئتين في مرحلة متقدمة.

وأشاد الرئيس جو بايدن بـ"رجل دولة أمريكي نادر" و"بطل حرب" و"صديق".

وعلق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "مهما كانت آراؤهم السياسية، فإن جميع من شاهدوا أعمال بوب دول كانوا يعجبون بشخصيته ووطنيته العميقة".

كما أفاد نائب الرئيس السابق مايك بنس أن "السيناتور بوب دول كان رجلا عظيما عاش حياة استثنائية في خدمة أمريكا وسيفتقده كثيرا كل الذين قدر لهم أن يتعرفوا عليه".

وأمرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتنكيس الأعلام في الكابيتول، على ما أفاد رئيس مكتبها.

المصدر: أ ف ب