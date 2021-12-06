المكسيك.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير

أعلن الحرس الوطني المكسيكي أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون إثر صدم شاحنة 15 سيارة في ولاية كواهويلا شمالي البلاد.

وأشار الحرس في بيان على "تويتر" إلى أن "الحادث وقع على طريق ماتوالا - سالتيلو السريع، حيث صدمت شاحنة 15 سيارة صغيرة، مما تسبب في مقتل 5 أشخاص وجرح 15 آخرين".

En el municipio de Ciudad del Carmen #Campeche, elementos de la #GuardiaNacional pertenecientes al Batallón de Protección Ambiental, aseguraron un tractocamión con más de mil 300 piezas de tabla de pino y alrededor de ocho mil polines, sin acreditar su legal procedencia. pic.twitter.com/z9oQd75pGl — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 5, 2021

ووصلت فرق من الأطباء ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث وتم حظر حركة المرور على الطريق السريع.

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، فيما لم يتم الإعلان عن المعلومات حول أسبابه بعد.

المصدر: "تاس"