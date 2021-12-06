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المكسيك.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير

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المكسيك.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بحادث سير
Sputnik
حادث سير في المكسيك - أرشيف
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أعلن الحرس الوطني المكسيكي أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرون إثر صدم شاحنة 15 سيارة في ولاية كواهويلا شمالي البلاد.

وأشار الحرس في بيان على "تويتر" إلى أن "الحادث وقع على طريق ماتوالا - سالتيلو السريع، حيث صدمت شاحنة 15 سيارة صغيرة، مما تسبب في مقتل 5 أشخاص وجرح 15 آخرين".

ووصلت فرق من الأطباء ورجال الإنقاذ إلى مكان الحادث وتم حظر حركة المرور على الطريق السريع.

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، فيما لم يتم الإعلان عن المعلومات حول أسبابه بعد.

المصدر: "تاس"

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