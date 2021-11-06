حادث مروري مريع في العاصمة المكسيكية يودي بحياة العشرات (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم أدى إلى تحطم عدة مركبات يوم السبت عند نقطة دخول إلى مدينة مكسيكو، وفقا للسلطات المحلية.

وأظهرت لقطات نشرتها إدارة الطرق السريعة بالحرس الوطني المكسيكي اشتعال النيران في عدة سيارات أثناء الحادث.

وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن السلطات لم تقدم أي معلومات عن عدد المصابين في الحادث.

المصدر: أ.ب.