حادث مروري مريع في العاصمة المكسيكية يودي بحياة العشرات (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/roc2
لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم في حادث تصادم أدى إلى تحطم عدة مركبات يوم السبت عند نقطة دخول إلى مدينة مكسيكو، وفقا للسلطات المحلية.
وأظهرت لقطات نشرتها إدارة الطرق السريعة بالحرس الوطني المكسيكي اشتعال النيران في عدة سيارات أثناء الحادث.
وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن السلطات لم تقدم أي معلومات عن عدد المصابين في الحادث.
المصدر: أ.ب.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.