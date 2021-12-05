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دبلوماسي ألماني ينصح أوكرانيا بأن تحذو حذو فنلندا في علاقتها مع الناتو

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دبلوماسي ألماني ينصح أوكرانيا بأن تحذو حذو فنلندا في علاقتها مع الناتو
Sputnik Михаил Маркив
علما أوكرانيا وحلف "الناتو" - أرشيف
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دعا رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الدبلوماسي الألماني وولفغانغ إيشينغر أوكرانيا للسير على خطى فنلندا والنأي بنفسها عن حلف "الناتو"، لأن عضويتها فيه خط أحمر بالنسبة لروسيا.

وقال لصحيفة "هاندلسبلات": "يمكننا أن نوصي أوكرانيا على المدى البعيد بالبدء في اتباع خطى الفنلنديين في التعامل مع حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "فنلندا عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست عضوا في الناتو"، مشيرا إلى أن "انضمام أوكرانيا للناتو خط أحمر بالنسبة لروسيا".

وشدد على أنه "لا يؤمن بما يزعم أن هناك غزوا روسيّا وشيكا لأوكرانيا".

من جهته، قال ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن "دول الناتو تستخدم أوكرانيا منطلقا لنشر قواتها على تخوم روسيا".

المصدر: RT + "هاندلسبلات"

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