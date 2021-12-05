مؤتمر ميونيخ: وقت تعطيل "السيل الشمال 2" قد فات

أكد وولفغانغ إيشينغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، أن وقت إيقاف خط "السيل الشمالي 2" قد فات، مشيرا إلى أن المشروع لا يزال يمثل مشكلة لأوكرانيا، والعلاقات الألمانية الأمريكية.

وقال في حديث لصحيفة "هاندلسبلات": "من الواضح أن الوقت قد فات لإيقاف مشروع خط أنابيب الغاز، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنا لا نزال نعتزم التخلي عن الفحم بعد ترك الطاقة النووية حتى عام 2030، فلن تنخفض حاجتنا للغاز على المدى المتوسط".

وأضاف: "بالطبع، لا ينبغي أن نعتمد على السياسة الداخلية الأمريكية، لكن يجب أن نضمن استمرار فهم سياساتنا من قبل واشنطن بشكل صحيح وأخذها على محمل الجد".

وتطرق إيشينغر إلى التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المشروع، وقال: "الكونغرس لا يزال لا يفهم لماذا لم نصبح أكثر استقلالية في مسألة إمدادات الغاز الروسي، ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، نحن نقدم مساعدات مالية لروسيا".

وتابع: "بعبارة أخرى، لا يزال (السيل الشمالي 2) مشكلة ليس فقط في العلاقات مع أوكرانيا والبرلمان الأوروبي، ولكن لسوء الحظ، على العلاقات عبر الأطلسي".

ووافق النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي على تضمين حزمة التعديلات قيد النظر في مشروع ميزانية الدفاع في البلاد للسنة المالية الحالية مبادرة فرض عقوبات على الشركات المنخرطة في مشروع "السيل الشمالي 2".

المصدر: "تاس" + " هاندلسبلات"