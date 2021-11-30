موسكو: "السيل الشمالي-2" شأن يخص روسيا وألمانيا وليس الكونغرس الأمريكي

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأنه لا علاقة للكونغرس الأمريكي بمشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال لبوليانسكي خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول دعوات مشرعين في الكونغرس لفرض عقوبات على المشروع: "هذا شأن يخص روسيا وألمانيا، ومن الصعب أن أفهم ما هي علاقة الكونغرس الأمريكي به".

وتابع قائلا: "بوسعهم أن يعبروا عن غضبهم تجاه أي شيء، ونحن لا نرى أي مشكلة في ذلك".

وأكد بوليانسكي أن موقف روسيا تجاه العقوبات الأمريكية ضد "السيل الشمالي-2" معروف، وهو يتمثل في أن تلك العقوبات غير شرعية وتتناقض مع القانون الدولي.

ويأتي ذلك على خلفية عرقلة أعضاء جمهوريين في الكونغرس إقرار ميزانية البنتاغون بسبب رفض الديمقراطيين إقرار قيود إضافية على مشروع "السيل الشمالي-2" الذي تعتبره واشنطن "تهديدا" على أمن الطاقة في أوروبا.

وكانت روسيا وألمانيا قد دافعت على المشروع، مؤكدتين أنه تجاري بحت.

المصدر: "تاس"