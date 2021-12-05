دعوات عمالية لإعلان الإضراب في تركيا

أعلن اتحادان مهنيان في تركيا يمثلان أكثر من 250 ألف موظف، أنهما سينظمان إضرابات محدودة للاحتجاج على تشريع يتعلق بأجور ومعاشات العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، إنها "ستوقف العمل يوم الاثنين احتجاجا على طول ساعات العمل وانخفاض الأجور ونقص العاملين وظروف العمل المرهقة منذ تفشي كورونا".

من جهته، قال اتحاد العاملين في الصحة والشؤون الاجتماعية، إنه سينظم إضرابات على مستوى البلاد يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.

وأشار إلى تشريع أقر الأسبوع الماضي، قال إنه "يعطي الأطباء والمعالجين علاوات ومعاشات تقاعد أكبر خلافا لبقية العاملين في القطاع الطبي".

ووصف رئيس الاتحاد سميح دورموس القانون الجديد، بأنه "تمييزي" ضد قطاع من العاملين في مجال الرعاية الصحية ودعا لزيادات أكثر شمولا في الأجور ومعاشات التقاعد.

وتواجه تركيا حالة من القلق المتصاعد تجاه الوضع الاقتصادي نتجت عن عمليات بيع مكثفة لليرة التركية.

المصدر: "رويترز"