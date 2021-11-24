الشرطة التركية تفرق مظاهرة احتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة

فرقت شرطة مكافحة الشغب التركية اليوم الأربعاء احتجاجا في إسطنبول منددا بالسياسات الاقتصادية للحكومة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وبدأ المتظاهرون ومعظمهم من الجماعات اليسارية التجمع في حي قاضي كوي السكني الهادئ في الجانب الآسيوي من إسطنبول، حيث تدخلت الشرطة، واحتجزت العشرات من المتظاهرين.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، واستخدمت الشرطة الدروع لتفريق الحشود.

ويأتي الاحتجاج وسط تضخم متزايد أدى إلى تآكل شديد في القدرة الشرائية للمواطن، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حاد في قيمة الليرة التركية أعقب سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة.

المصدر: AP