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تركيا.. مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة (فيديو)

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تركيا.. مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة (فيديو)
Reuters
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أظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خروج مظاهرات في العاصمة التركية إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة، غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية في سوق العملات.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وتصدر وسم #hükümetistifa (استقالة الحكومة) موقع تويتر، واتهمت إحدى المغردات أردوغان بسرقة أموال الشعب، وقالت: "الثروة التي لديك هي ما سرقته منا".

واتهم كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير زعيما المعارضة الرئيسيين في البلاد  أردوغان، بعدم الكفاءة ودعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن أردوغان رفض هذه الدعوات وأكد أن الانتخابات ستجرى بموعدها في يونيو 2023.

وتراجعت العملة التركية خلال تعاملات اليوم إلى 11.9990 ليرة للدولار، حيث فقدت 38 في المئة من قيمتها هذا العام.

المصدر: RT

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