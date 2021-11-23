تركيا.. مظاهرات في إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة (فيديو)
أظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خروج مظاهرات في العاصمة التركية إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة، غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية في سوق العملات.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
Kadıköy'de "AKP mezara, halk iktidara" sloganları atıldı— T24 (@t24comtr) November 23, 2021
https://t.co/krwUZliHV8pic.twitter.com/rfIYHBQX6v
وتصدر وسم #hükümetistifa (استقالة الحكومة) موقع تويتر، واتهمت إحدى المغردات أردوغان بسرقة أموال الشعب، وقالت: "الثروة التي لديك هي ما سرقته منا".
Sahip olduğunuz servet bizden çaldıklarınızdır. #hükümetistifa@RTErdogan— ysmnyzgc35 (@yaseminyuzgec35) November 23, 2021
Kadıköy'deki eylem sürüyor: "AKP mezara halk iktidara" pic.twitter.com/3e8ZjbUyE5— fırat (@firatfstk) November 23, 2021
واتهم كمال كيليجدار أوغلو وميرال أكشنير زعيما المعارضة الرئيسيين في البلاد أردوغان، بعدم الكفاءة ودعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن أردوغان رفض هذه الدعوات وأكد أن الانتخابات ستجرى بموعدها في يونيو 2023.
وتراجعت العملة التركية خلال تعاملات اليوم إلى 11.9990 ليرة للدولار، حيث فقدت 38 في المئة من قيمتها هذا العام.
#hükümetistifahttps://t.co/0ceVOzYJ6N— kedi delisiyim (@avril_pizzam) November 23, 2021
المصدر: RT
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