البابا فرنسيس يصل إلى مخيم المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية (صور)

وصل البابا فرنسيس صباح اليوم الأحد إلى مخيم المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية من أجل الدعوة إلى دمج أفضل للاجئين في أوروبا التي تواجه صعوبة بحسب قوله، في إبداء تضامن.

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وسيشهد اليوم الثاني من رحلته إلى اليونان زيارة خاطفة إلى مخيم مافروفوني الذي ما زال يضم نحو 2200 طالب لجوء في ظروف صعبة.

واستقبل البابا اليوم حشدا من المهاجرين الذين تجمعوا بين الحاويات والخيم في المخيم، في أجواء تتسم بحفاوة كبيرة، حيىا الحبر الأعظم لوقت طويل العائلات الحاضرة وباركها وكان بين أفرادها أطفال كثر.

ونشر نحو 900 شرطي في الجزيرة اليونانية، ورفعت لافتات في كل مكان في مدينة ميتيليني وعلى مقربة من المخيم للترحيب بالبابا أو التنديد بعمليات ترحيل مهاجرين إلى تركيا التي يقال إن "السلطات اليونانية تنفذها".

ويفترض أن يحضر أربعون طالب لجوء معظمهم من الكاثوليك من الكاميرون والكونغو الديموقراطية، صلاة التبشير الملائكي والخطاب الذي سيلقيه البابا في خيمة بحضور رجال دين والرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، ووزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي.

وسيخاطب الكونغولي كريستيان تانغو (31 عاما) البابا، وقال لوكالة "فرانس برس" السبت إنه "يأمل في أن يحمل البابا صوت "المهاجرين "إلى العالم أجمع وخصوصا إلى الدول الأوروبية التي تستقبل اللاجئين بإنسانية أكبر".

أما الكاميرونية بيرت نغويو، التي ستغني في جوقة خلال زيارة البابا، فأكدت "إنه أجمل يوم في حياتي، لم أتصور أنه ستسنح لي فرصة يوما ما أن أرى البابا بعيناي".

من جهتها، قالت الكونغولية روزيت ليو لـ"فرانس برس" الأحد إن "قدومه بركة. البابا هو زعيمنا الروحي ويمكنه التأثير على الناس لينظروا إلى اللاجئين بشكل مختلف".

وأكد الكونغولي أورفيوس مودا الذي سيحضر الصلاة أن "هذه هي المرة الأولى التي سألتقي فيها البابا ولا أعتقد أنه ستتاح لي الفرصة لرؤيته مرة أخرى في حياتي"

وقال لـ"فرانس برس" محتجا "نحن بشر، نحن اللاجئين يجب أن نعامل مثل البشر وليس كسجناء".

ويأمل بعض هؤلاء المهاجرين في العودة مع البابا إلى روما.

وكان البابا فرنسيس نقل معه 12 سوريا في 2016. وسيتم نقل خمسين مهاجرا من قبرص حيث أمضى يومين قبل أن يصل إلى أثينا. ولم يتم استبعاد احتمال أن يرافقه بعض طالبي اللجوء من مافروفوني إلى إيطاليا.

وتشكل قضية اللاجئين هذه المرة أيضا محور رحلة البابا الـ35.

وقال الصحفي المتخصص في شؤون الفاتيكان ماركو بوليتي وهو مؤلف كتاب عن البابا فرنسيس، إن هذا الأخير "مقتنع بأن مسألة المهاجرين هي أكبر كارثة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية".

المصدر: أ ف ب