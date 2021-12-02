البابا فرنسيس: الحوار هو السبيل الوحيد للسلام والمصالحة في قبرص

دعا البابا فرنسيس خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا، إلى تبنّي الحوار سبيلا وحيدا لتحقيق السلام والمصالحة في قبرص.

وقال: "الجرح الذي تتألم منه هذه الأرض بصورة خاصة، ناتج عن التمزق الرهيب الذي عانت منه في العقود الأخيرة".

وأضاف أن "طريق السلام الذي يشفي النزاعات ويجدد جمال الأخوة، يتميز بكلمة واحدة هي الحوار".

ووصل البابا فرنسيس اليوم الخميس إلى مطار لارنكا في أول محطة له ضمن جولة تشمل قبرص واليونان يحمل خلالها مرة أخرى "لواء الدفاع عن المهاجرين وأهمية الحوار بين المذاهب المسيحية".

ووصفت السلطات القبرصية الزيارة بـ"التاريخية"، فيما قال النائب البطريركي للكنيسة اللاتينية جيرزي كراج، إن "قدوم البابا إلى قبرص واليونان، البلدين الأرثوذكسيين، يحمل رسالة أكيدة للحوار، الحوار المفتوح، وغير المشروط".

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"