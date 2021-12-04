كازاخستان.. اندلاع النيران في شاحنة محملة بالمفرقعات على طريق سريع (فيديو)
Sputnik
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أعلنت الخدمة الصحفية لقسم الطوارئ في منطقة أكمولا شمالي كازاخستان، اندلاع حريق في شاحنة محملة بالمفرقعات على طريق سريع في المنطقة.
وجاء في بيان الطوارئ: "اندلعت النار في مقطورة شاحنة محملة بالمفرقعات في منطقة بوراباي على الكيلومتر 212 من طريق نور سلطان - شتشوتشينسك السريع. مقصورة السائق لم تتضرر جراء الحريق، بينما احترقت المقطورة بالكامل".
وأضافت: "لم تقع إصابات جراء الحادث واستؤنفت حركة السيارات على الطريق".
#LentaKTK - Мощный фейерверк: фура с пиротехникой загорелась на трассе в Акмолинской области https://t.co/ozVbmMRjoN— Новости КТК Казахстан (@ktk_news) December 4, 2021
المصدر: "نوفوستي"
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