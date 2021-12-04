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كازاخستان.. اندلاع النيران في شاحنة محملة بالمفرقعات على طريق سريع (فيديو)

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كازاخستان.. اندلاع النيران في شاحنة محملة بالمفرقعات على طريق سريع (فيديو)
Sputnik
رجال الإطفاء - أرشيف
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أعلنت الخدمة الصحفية لقسم الطوارئ في منطقة أكمولا شمالي كازاخستان، اندلاع حريق في شاحنة محملة بالمفرقعات على طريق سريع في المنطقة.

وجاء في بيان الطوارئ: "اندلعت النار في مقطورة شاحنة محملة بالمفرقعات في منطقة بوراباي على الكيلومتر 212 من طريق نور سلطان - شتشوتشينسك السريع. مقصورة السائق لم تتضرر جراء الحريق، بينما احترقت المقطورة بالكامل".

وأضافت: "لم تقع إصابات جراء الحادث واستؤنفت حركة السيارات على الطريق".


المصدر: "نوفوستي"

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