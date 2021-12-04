كازاخستان.. اندلاع النيران في شاحنة محملة بالمفرقعات على طريق سريع (فيديو)

أعلنت الخدمة الصحفية لقسم الطوارئ في منطقة أكمولا شمالي كازاخستان، اندلاع حريق في شاحنة محملة بالمفرقعات على طريق سريع في المنطقة.

وجاء في بيان الطوارئ: "اندلعت النار في مقطورة شاحنة محملة بالمفرقعات في منطقة بوراباي على الكيلومتر 212 من طريق نور سلطان - شتشوتشينسك السريع. مقصورة السائق لم تتضرر جراء الحريق، بينما احترقت المقطورة بالكامل".

وأضافت: "لم تقع إصابات جراء الحادث واستؤنفت حركة السيارات على الطريق".

#LentaKTK - Мощный фейерверк: фура с пиротехникой загорелась на трассе в Акмолинской области https://t.co/ozVbmMRjoN — Новости КТК Казахстан (@ktk_news) December 4, 2021



المصدر: "نوفوستي"