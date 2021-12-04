الدنمارك.. رئيسة الوزراء تعتذر على عدم ارتدائها الكمامة في مكان عام

اعتذرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن على ظهورها في مكان للتسوق بلا كمامة، بعد 4 أيام من إعادة حكومتها إلزامية الكمامة في بعض الأماكن العامة ووسائل النقل.

والتقط شخص في متجر لبيع الملابس في كوبنهاغن فيديو لرئيسة الوزراء نشر السبت على موقع صحيفة "إكسترا بلادت".

وقالت فريدريكسن: "لقد حدث ذلك سهوا بعد أن دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ".

وأضافت: "أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث لأي شخص، ولكن من الناحية المثالية ليس أنا.. لذلك من الواضح أنني آسفة لما حصل وأود أن أشكركم مرة أخرى على كل ما نقوم به معا لاحتواء الوباء".

ويشكل الحادث ضغطا إضافيا على رئيسة الوزراء التي تواجه لجنة برلمانية في وقت لاحق هذا الأسبوع للتحقيق في قرارها بإعدام أكثر من 15 مليون من حيوان المنك العام الماضي بسبب مخاوف من متحور فيروس كورونا، وتبين أن لا أساس قانونيا للخطوة.

وأقر البرلمان الدنماركي أخيرا قانونا يحظر تربية المنك، ما أدى إلى ضرب قطاع مربح.

وكانت الدنمارك أكبر مصدر في العالم لجلود المنك التي تتم تربيتها من أجل فرائها الناعم، وثاني أكبر منتج بعد الصين.

المصدر: أ ب